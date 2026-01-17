Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 17 de Enero, 2026
Los Cabos

Activan “Borremos las Cenizas” tras incendio que dejó a familia sin vivienda en Cabo San Lucas

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas activó el programa Borremos las Cenizas para reunir donaciones a favor de una familia de nueve integrantes que perdieron su vivienda tras un incendio ocurrido el 16 de enero en la colonia Caribe Bajo.
17 enero, 2026
IMG: Bomberos CSL

Luego del voraz incendio registrado la tarde del viernes 16 de enero en la colonia Caribe Bajo , el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas activó el programa “Borremos las Cenizas” , con el objetivo de recabar apoyo para una familia que perdió su vivienda y pertenencias .

De acuerdo con la información difundida a través de la página oficial de Facebook del cuerpo de bomberos, el siniestro dejó como saldo la pérdida total de una vivienda de material endeble , así como daños parciales en la zona , lo que movilizó a elementos del Batallón de Operaciones para la atención de la emergencia.

Una vez controlado el incendio, se dio paso a la activación del programa solidario “Borremos las Cenizas” , a cargo del Batallón de Educación Preventiva , mediante el cual se busca apoyar a una familia de nueve integrantes , quienes quedaron en situación de vulnerabilidad tras perder su hogar.

Los bomberos detallaron que la familia está conformada por niñas, niños, adolescentes y adultos , por lo que se requiere principalmente ropa, calzado, útiles escolares y artículos básicos , además de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, colchones, cobijas y utensilios de cocina .

Como centro de acopio se habilitó la Estación Central de Bomberos de Cabo San Lucas , donde la ciudadanía puede acudir a realizar sus donaciones.

Por su parte, las autoridades municipales informaron que la Coordinación de Atención Ciudadana , acudió de manera inmediata al lugar del incidente para brindar atención directa a las familias afectadas , como parte de la respuesta institucional tras el siniestro.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la solidaridad de la comunidad , señalando que el apoyo ciudadano será clave para que la familia damnificada pueda iniciar el proceso de recuperación luego de la pérdida total de su vivienda.

