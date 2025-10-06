Activan evacuaciones y refugios en Los Cabos ante el avance del huracán “Priscilla”

Huracán Priscilla se acerca a Baja California Sur; autoridades de Los Cabos inician evacuaciones en zonas de riesgo y habilitan refugios temporales.

Los Cabos, BCS. – Ante la inminente llegada del huracán Priscilla a la Península de Baja California Sur, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, anunció la activación del Plan A de emergencia, que incluye evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo y la apertura de refugios temporales.

¿Dónde está el huracán Priscilla hoy?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Priscilla, de categoría 1, se ubica a 390 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Priscilla se desplaza hacia el nor-noroeste a 7 km/h, con vientos sostenidos de 140 km/h y ráfagas más intensas. Se espera que en las próximas horas se intensifique a categoría 2 y continúe su trayectoria hacia Los Cabos y otras zonas del sur de Baja California Sur.

Inician evacuaciones en zonas de alto riesgo

El presidente municipal informó que se están movilizando brigadas de desalojo para evacuar a los ciudadanos que habitan en áreas vulnerables a inundaciones y deslaves.

“Vamos a procurar que las personas lleguen a los albergues y se resguarden. Desde hoy se empieza a trabajar en los listados del Plan A y Plan B de refugios temporales que podrían abrirse en las próximas horas”, declaró Agúndez Gómez.

Se habilitan refugios temporales en Los Cabos

Como parte de las acciones preventivas, se están habilitando albergues temporales para recibir a las personas evacuadas. Se recomienda a la población consultar los puntos oficiales de refugio publicados por Protección Civil de Los Cabos.

Consejo de Protección Civil sesionará esta noche

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que este lunes a las 22:00 horas se instalará el Consejo de Protección Civil, donde se detallarán las acciones coordinadas para proteger a la población ante el impacto del huracán.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a:

Seguir los avisos oficiales de Protección Civil.

Evitar difundir rumores o información no verificada .

Preparar una mochila de emergencia con documentos, alimentos y medicamentos.

Identificar el refugio temporal más cercano.