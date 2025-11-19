Activan Protocolo ALBA para menor desaparecida en la colonia El Progreso, La Paz

Familiares directos de la menor informan que Iza ya fue localizada y se encuentra con sus padres, no hay más detalles públicos sobre su desaparición.

Iza, una adolescente de 13 años, salió de su casa alrededor de las 7:30 de la tarde en la colonia El Progreso, en La Paz, Baja California Sur, con la intención de acudir a un Oxxo cercano para realizar una compra menor. La información confirmada indica que ingresó a la tienda, realizó una compra de aproximadamente 20 pesos y salió del establecimiento. Desde ese momento no se tiene rastro de su ubicación.

De acuerdo con la familia, Iza no llevaba tenis al momento de salir. Los pares que utiliza de manera habitual se encontraban en su cuarto y otro par estaba en casa de una familiar, lo que hace suponer que estaba descalza al momento de dirigirse a la tienda. No llevaba consigo más pertenencias que una tarjeta con un saldo aproximado de 80 pesos, de los cuales utilizó alrededor de 20 pesos en el Oxxo.

Durante la noche, familiares y personas cercanas realizaron recorridos por la zona para tratar de localizarla. También revisaron su teléfono y sus mensajes sin encontrar algún indicio que permitiera entender por qué no regresó a casa. La policía acudió al área y llevó a cabo recorridos sin resultados. La revisión de cámaras de seguridad no pudo realizarse durante las primeras horas debido a que el acceso a los equipos del Oxxo y algunos comercios cercanos depende del personal encargado que no se encontraba disponible durante la noche.

Hasta el momento no se cuenta con ningún testigo que confirme haber visto a Iza después de salir del Oxxo, ni con registros visuales que ayuden a establecer la dirección que tomó. La búsqueda continúa y permanece activa la ficha del Protocolo Alba correspondiente a su desaparición. Las autoridades solicitan que cualquier persona con información que pueda ayudar a localizarla se comunique a los números oficiales.

Protocolo ALBA

El pasado 18 de noviembre, el Protocolo ALBA de Baja California Sur, activó la Cédula de Identificación para la menor Yvhó Yzaskin Almada López Toledo de 13 años de edad, sexo femenino, complexión delgada, con peso de 45 kilos aproximadamente, estatura de 1.65 metros, tez morena, cabello negro tipo lacio con longitud corta, ojos café de tamaño grande con boca grande y labios gruesos, nacida en La Paz el 30 de marzo de 2012, actualmente es estudiante.

Ivhó en el brazo izquierdo cuenta con dos lunares color café y una cicatriz pequeña. Vestía pans color negro, playera de resaque color negro y calza unos tenis. La última vez que la vieron fue el día 18 de noviembre de 2025 en la Colonia El Progreso, La Paz, Baja California Sur y hasta el momento se desconoce su paradero.