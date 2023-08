Activistas exigen a Oscar Leggs justicia para Peluchín

Durante una reunión en busca de acciones contra el maltrato animal en Los Cabos, Eva Ceseña Márquez, presidenta de Rescate Perruno Los Cabos A.C, solicitó al alcalde cabeño, Oscar Leggs Castro, justicia para Peluchín y Muñequita, dos perros que sufrieron violencia por parte de sus dueños en Cabo San Lucas.

“Lo que queremos es justicia, primero para Peluchín y Muñequita, quienes son las víctimas de este maltrato animal doméstico y por el cual a mí se me pido auxilio, yo no me dedico a esto, yo solo me dedico a rescatar, esterilizar y dar en adopción perritos de la calle. Yo le pido al presidente Leggs nos apoye, nos ayude en esto”.