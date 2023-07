“Aprobaron una ley mocha”: activistas sobre la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de BCS

Activistas se posicionaron en contra de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial aprobada por el Congreso del Estado de Baja California Sur. Acusaron a los diputados de presentar una ley “mocha”, en la que no se incluyeron los resultados de las mesas de trabajo con expertos, transportistas y sectores vulnerables.

Mariana Orozco, especialista en política pública de territorio y movilidad, señaló que se dejaron de lado puntos trascendentales presentados tanto en foros como en las iniciativas de ley entregadas al Congreso. Asimismo, dijo que esta ley estatal debería ser un reflejo de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

“Se aprobó este dictamen de Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial que desafortunadamente ni salvavidas ni reduce la posibilidad de tener lesiones de gravedad en hechos de tránsito. Entonces, como especialistas en la materia, vemos con una gran preocupación que este tipo de procesos legislativos, que además han implicado tiempo, recursos humanos, recursos técnicos de muchas personas, sectores, instituciones que han participado desde el mes de octubre del año pasado en más de 10 mesas de trabajo se reduzcan a un dictamen que no garantiza que el derecho a la movilidad realmente se ejerza en el estado de manera segura”, expresó.

Por su parte, Carlos Mancilla Jonguitud, director de BCSicletos, matizó que la ley deja al aire diversos aspectos, uno de ellos el techo presupuestal. En este sentido, mencionó que, pese a las declaraciones del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, de que sí habrá recursos para infraestructura urbana que priorice a peatones y ciclistas, no hay nada que lo garantice. Agregó que en el pasado la narrativa del mandatario no ha coincidido con sus acciones.

Para el colectivo, se trata de una ley escueta, hecha al vapor e incoherente. Asimismo, observan que esta considera a la movilidad no motorizada como algo que puede afectar a otros sectores.

“Ponen a sujeción de un artículo la infraestructura de movilidad no motorizada como vinculada al tema de que se va a poder realizar este tipo de infraestructura siempre y cuando no dañe la economía, la movilidad y otros elementos urbanos. Entonces es muy curioso cómo una propia ley que se supone brinda las prioridades a los sectores más vulnerables, en su propio articulado, pone esta situación de infraestructura sujeta al elemento como si la movilidad no motorizada fuera quien causará daños a los temas de movilidad, a los temas de economía y a los temas de seguridad vial”, manifestó.