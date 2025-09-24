De la fama al drama: Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, es captado en las calles Y Fans le ofrecen ayuda

Tylor Chase, ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras ser visto en situación de calle. El actor más conocido por su papel de Martin Qwerly en la popular serie “El manual de Ned” de Nickelodeon. La dramática situación del actor, de 36 años de edad, fue descubierta recientemente en las calles de Riverside, California, Estados Unidos.

La novedad se produjo cuando una creadora de contenido de TikTok, conocida como @lethallalli, lo reconoció y se acercó a él para intentar conversar. Fue captado en las imágenes con un aspecto visiblemente descuidado y vulnerable.

El reencuentro de Tylor Chase con sus fans

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al exactor de Nickelodeon mirando a la cámara. Aunque pronunció unas pocas palabras con dificultad, él mismo se identificó.

El actor logró decir: “Hola soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”. Este testimonio generó sorpresa y preocupación entre quienes lo recordaban como una figura de la televisión juvenil de hace dos décadas.

¿Qué se esta haciendo en ayuda a la exestrella de Nickelodeon?

Tras la difusión del clip, los usuarios de redes sociales se movilizaron de inmediato para ofrecerle apoyo a Tylor Chase. Como respuesta a esta ola de solidaridad, se lanzó una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe.

El objetivo de la campaña es reunir fondos para cubrir sus necesidades básicas, entre ellas vivienda, alimentación y lograr su estabilidad económica. Los organizadores de la iniciativa destacaron que el actor es “un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse”.

Trayectoria y alerta sobre su paradero

Además de su icónico papel como Martin Qwerly en “El manual de Ned”, Chase participó en otras producciones como “Everybody Hates Chris” y la película “Good Time Max” (2007). También prestó su voz al videojuego LA Noire (2011). Su última actividad pública confirmada en su canal de YouTube, donde compartía poemas y actuaciones, fue en octubre de 2021.

La creadora de contenido @lethallalli ha continuado compartiendo actualizaciones sobre el caso en redes sociales. No obstante, ha solicitado a sus seguidores cualquier información sobre el paradero de Chase, pues hasta el momento no ha sido localizado nuevamente desde el encuentro inicial. Cabe señalar que la información disponible proviene de testimonios en redes, ya que no existen declaraciones oficiales del actor ni de sus representantes sobre su situación actual.