Martha Higareda y Karla Souza pagan inscripción de clavadistas mexicanos a Copa del Mundo

Diego Balleza y Randal Willars, clavadistas mexicanos, relevaron durante una entrevista que su inscripción a la Copa del Mundo de Clavados en Berlín, Alemania, se logró gracias a la aportación económica de Martha Higareda y Karla Souza, reconocidas actrices mexicanas.

Lo anterior, luego de que los clavadistas no formaron parte de las disciplinas acuáticas que recibieron beca por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y por ende, tampoco Conade los apoyó con los gastos que representaba competir a nivel internacional.

La entrevista que brindaron fue para Claro Sports, donde Diego Balleza, uno de los clavadistas, agradeció el apoyo de las actrices y dijo que sino fuera por ellas no habrían podido viajar:

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda, entonces estoy muy agradecido con esas personas que me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asitido Randal y yo a Berlín porque también Karla Souza le pagó la inscripción a Randal”, comentó.