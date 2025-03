Actriz canadiense, Jasmine Mooney, detenida 12 días tras intentar ingresar a EU

La actriz canadiense Jasmine Mooney, conocida por su participación en “American Pie Presents: The Book of Love”, reveló detalles de su detención por autoridades de inmigración de Estados Unidos. El incidente ocurrió al intentar renovar su visa de trabajo desde México. La detención de la actriz generó controversia por las condiciones reportadas.

Mooney relató haber sido detenida tras presentar documentos laborales para renovar su visa. Describió condiciones de detención difíciles, incluyendo la falta de manta y almohada, y el uso de papel de aluminio para abrigarse. La actriz canadiense calificó su experiencia como un “experimento psicológico profundamente perturbador”.

This is Trump’s America!

Canadian ‘American Pie’ actress Jasmine Mooney was literally detained by Donald Trump’s ICE agents at the US-Mexico border and jailed for 12 days. And she’s confused as to why.

She was forced to sleep on concrete floors and said that she felt like she… pic.twitter.com/rfHrHb0vaK

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 17, 2025