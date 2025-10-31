¡ALERTA! Actualización de Windows 11 duplica procesos y agota tu memoria RAM

Los usuarios de Windows 11 que instalaron el actualización KB5067036 enfrentan una falla crítica que degrada gravemente el rendimiento del sistema. Este error específico provoca que el administrador de tareas, una herramienta de diagnóstico fundamental, no finalice correctamente cuando se pulsa el botón de cerrar la ventana.

El proceso de la herramienta continúa ejecutándose silenciosamente en segundo plano aunque la ventana desaparezca de la vista. Intentar reabrir el administrador de tareas resulta en la duplicación de la instancia, creando un nuevo proceso cada vez que se lanza.

Cada instancia creada añade un consumo de entre 20 a 25 MB de memoria RAM. Si el equipo tiene recursos limitados, esta situación satura la memoria rápidamente y merma la funcionalidad general del sistema.

¿Cuál es la solución ante el problema de la actualización de Windows 11?

Aunque Microsoft no ha hablado oficialmente del tema, usuarios han reportado constantes problemas del actualización KB5067036, encontrando una manera de mitigar este fallo de funcionamiento en el sistema de Windows 11.

Para finalizar el proceso de forma segura, los usuarios deben identificar la tarea correspondiente, hacer clic derecho sobre ella y seleccionar la opción “Finalizar tarea“. Otra alternativa consiste en abrir el Símbolo del sistema e introducir el comando “taskkill /im taskmgr.exe /f” para cerrar el proceso forzadamente.

¿Qué novedades tenía la nueva actualización de Windows 11?

Microsoft distribuyó la actualización KB5067036 para las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11, la cual incluía también novedades interesantes como un rediseño del menú de inicio. No obstante, Microsoft aún no confirma la existencia de este problema reportado, por lo que los afectados deben esperar pacientemente una solución oficial.