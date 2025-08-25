¡Alerta! Última actualización de Windows 11 podría dañar tu disco de almacenamiento

Las recientes actualizaciones acumulativas de Windows 11, identificadas como KB5063878 y KB5062660, son la causa de graves problemas en unidades de estado sólido. Numerosos usuarios reportan que estos parches hacen que el almacenamiento interno deje de ser reconocido por el sistema.

Esta problemática se manifiesta especialmente durante la transferencia de archivos de gran tamaño, superiores a 50 GB, y cuando la unidad de destino tiene al menos un 60% de su capacidad ocupada.

Aunque un reinicio del equipo puede hacer que la unidad reaparezca temporalmente, el error vuelve a presentarse, evidenciando que no hay una solución real y el peligro de datos perdidos de forma irreversible es alto.

Phison, un fabricante clave de controladores para almacenamiento, confirmó el impacto sectorial de estas actualizaciones de Windows 11. La empresa indicó que diversos dispositivos de almacenamiento, incluidos algunos compatibles con su tecnología, han sido afectados.

¿Cuáles son los riesgos que la actualización de Windows 11 presenta a los usuarios?

Las actualizaciones KB5063878 y KB5062660 de Windows 11 presentan riesgos importantes, afectando la estabilidad del sistema y la seguridad de los datos.

Los riesgos más significativos incluyen:

Desaparición de unidades de almacenamiento (SSD) : La actualización puede provocar que las unidades SSD dejen de ser reconocidas por Windows, como si se desconectaran.

Pérdida irreversible de datos : El fallo no es una solución temporal; aunque reiniciar el PC puede “resucitar” la unidad momentáneamente, el error reaparece, lo que conlleva un riesgo claro y alto de pérdida de datos permanentes .

Afectación a múltiples modelos: Reportes mencionan modelos como Corsair Force MP600 y SanDisk Extreme Pro como uno de los principales afectados.

Silencio oficial por parte de Microsoft

Hasta la fecha, Microsoft no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a estos fallos críticos. Tampoco ha confirmado si desarrolla un parche para corregir la situación.

Este silencio oficial ha incrementado la frustración de los usuarios, quienes ya expresaban quejas sobre la inestabilidad de otras actualizaciones recientes.

Si usted es un gamer o trabaja con archivos grandes, la medida más prudente es no instalar la actualización KB5063878 hasta que Microsoft realice un anuncio oficial.