Guía paso a paso para actualizar tu iPhone a iOS 26 sin errores
iOS 26, la nueva actualización del sistema operativo de Apple, estará disponible este 15 de septiembre para millones de usuarios de iPhone en todo el mundo. Si planeas instalarla en cuanto sea liberada, es importante preparar tu dispositivo para evitar errores, pérdida de datos o fallas durante la descarga.
Prepara tu iPhone antes de actualizar
Para instalar iOS 26 sin problemas, asegúrate de que tu iPhone tenga al menos 50% de batería o mantenlo conectado al cargador. También es recomendable hacer una copia de seguridad en iCloud o en tu computadora para proteger tus fotos, mensajes y documentos en caso de que algo falle durante la instalación.
Verifica que tienes suficiente espacio de almacenamiento. Si no, elimina aplicaciones que no uses, borra videos duplicados o revisa la sección “Almacenamiento de iPhone” para liberar memoria.
Paso a paso para instalar iOS 26
Apple recomienda actualizar directamente desde el dispositivo. Sigue estas instrucciones:
-
Conéctate a una red WiFi estable para evitar interrupciones en la descarga.
-
Abre Configuración → General → Actualización de software.
-
Espera a que aparezca iOS 26 y toca Descargar e instalar.
-
Ingresa tu código de desbloqueo si te lo solicita y acepta los términos.
-
Deja que el iPhone se reinicie y complete el proceso automáticamente.
Si prefieres hacerlo desde la computadora, conecta tu iPhone a Mac o PC, abre Finder o iTunes y selecciona Buscar actualización para descargarla.
Modelos de iPhone compatibles
La actualización de iOS 26 estará disponible para iPhone XS, XR y posteriores, incluyendo las series 11, 12, 13, 14 y 15. Modelos anteriores a 2018 ya no recibirán soporte oficial.
Consejos para una actualización sin errores
-
Descarga en horas de baja demanda para que la instalación sea más rápida.
-
Ten a la mano tu Apple ID y contraseña, ya que podrías necesitarlos al reiniciar.
-
Si tu iPhone es más antiguo, reinícialo antes de actualizar para liberar memoria temporal.
-
Evita desconectar el dispositivo o forzar el apagado durante el proceso.
Con estos pasos, tu iPhone estará listo para estrenar las novedades de iOS 26, como el rediseño Liquid Glass, mejoras en apps nativas y mayor personalización de widgets.
