Acuden 13 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe; se brindaron más de 3 mil atenciones médicas

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que aproximadamente 13 millones de peregrinos acudieron a la Basílica de Guadalupe para participar en las celebraciones del 12 de diciembre, una de las fechas de mayor afluencia religiosa del país. Esta cifra representa un flujo masivo de fieles que llegaron desde diversos estados para rendir homenaje a la Virgen del Tepeyac.

Las autoridades detallaron que el Operativo Basílica 2025 registró este número de peregrinos hasta las primeras horas de la mañana de hoy 12 de diciembre, señalando que el flujo más intenso ya pasó, pero que se espera la llegada de más fieles en los próximos días, por lo que el operativo para atender a los peregrinos continuará activo hasta el domingo, con el objetivo de garantizar la seguridad y orientación de las personas que aún se encuentran en la zona.

Para garantizar la atención médica y el orden entre los peregrinos que acudieron a esta cita religiosa anual, las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con la alcaldía de Gustavo A. Madero, desplegaron miles de elementos. En total, se realizaron más de 3 mil acciones de atención médica en el interior y exterior del atrio, de las cuales solo ocho requerían traslado hospitalario.

Además de los servicios de salud, Locatel reportó más de 50 casos de personas extraviadas entre los peregrinos, de los cuales la mayoría ya fue localizada, y se mantuvo activo un sistema de vigilancia en los puntos donde todavía permanecen visitantes. Las autoridades también informaron sobre labores de limpieza tras la multitudinaria presencia, retirando cerca de 980 toneladas de residuos de las inmediaciones de la Basílica.

El operativo de seguridad entre los peregrinos incluye patrullajes continuos de la Policía Metropolitana y otros cuerpos de seguridad en rutas principales como las calzadas Ignacio Zaragoza y Tlalpan, así como en avenida Insurgentes, para facilitar el tránsito y resguardar la integridad de las personas. Hasta el momento, las labores continúan con un enfoque en mantener el orden público y la atención integral de quienes siguen llegando a la Ciudad de México en esta jornada religiosa.