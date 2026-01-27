Sustituirán el acueducto Palo Verde para garantizar agua en Mulegé por 30 años

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció el inicio del proyecto histórico de sustitución del acueducto Palo Verde–Santa Rosalía, una obra estratégica que busca garantizar el suministro de agua potable para miles de familias en el municipio de Mulegé durante los próximos 30 años. Tras una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, se confirmó que la primera etapa de los trabajos comenzará este mismo año para solucionar las constantes fallas en el servicio.

Esta infraestructura forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024–2030 impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El esquema de financiamiento para renovar el acueducto será compartido: el Gobierno Federal aportará el 50 por ciento de los recursos, mientras que el estado y el Ayuntamiento de Mulegé, encabezado por la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, cubrirán el resto de la inversión de manera solidaria.

La reunión de trabajo subrayó que el deterioro del sistema actual ha provocado suspensiones recurrentes que afectan la calidad de vida en la región. Con la modernización del acueducto, las autoridades pretenden asegurar la seguridad hídrica y el desarrollo regional, cumpliendo con una demanda social que ha persistido por décadas en las comunidades del norte del estado.

Contexto y antecedentes del proyecto hídrico

El proyecto de sustitución del acueducto Palo Verde–Santa Rosalía es fundamental debido a que la tubería actual ha superado su vida útil, lo que genera fugas constantes y una baja presión en la distribución del vital líquido. Según datos estatales, esta obra no solo mejorará la cantidad de agua que llega a los hogares, sino también la calidad, alineándose con los principios de justicia social y el derecho humano al agua.

Castro Cosío destacó que esta acción es un reflejo de la coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender zonas que históricamente han enfrentado rezagos en servicios básicos. La participación de la CONAGUA asegura que el diseño técnico cumpla con los estándares necesarios para resistir las condiciones climáticas de la zona y garantizar la durabilidad de la obra por tres décadas más.

Al finalizar el encuentro, se reiteró que el compromiso de la Cuarta Transformación en Baja California Sur es gobernar con el pueblo y para el pueblo, priorizando obras de infraestructura que tengan un impacto directo en el bienestar social y la economía local de Santa Rosalía y sus alrededores.

