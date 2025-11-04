Acuerdan certeza jurídica y plan de obras sin precedente para siete colonias de La Paz

La regularización de la tenencia de la tierra finalmente iniciará para miles de familias en La Paz, Baja California Sur. En un anuncio catalogado como un hecho histórico y de justicia social, la alcaldesa Milena Quiroga Romero, junto con el gobernador del estado Víctor Castro Cosío, confirmaron un acuerdo para otorgar certeza jurídica a varias colonias.

Quiroga Romero enfatizó que este es un acto de justicia para los residentes que llevan décadas esperando por la propiedad de su patrimonio, así como por la mejora de los servicios públicos básicos y calles dignas. El anuncio se realizó durante el “Día del Pueblo” celebrado en la colonia Villas de Guadalupe.

Certeza Jurídica para Siete Colonias

El acuerdo de regularización beneficiará a las familias de siete colonias de La Paz. Estas colonias son:

Villas de Guadalupe

Vista Hermosa

Márquez de León

Lagunitas

Granjas

Paredones

Laguna Azul.

El proceso de regularización se llevará a cabo mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno, trabajando a través del Programa de Regularización Federal, Estatal y Municipal 2025–2026. El paso inicial y fundamental para concretar este beneficio será el levantamiento de censos a todas las viviendas dentro de las áreas mencionadas.

Plan de Obra y Servicios Básicos Integrales

Junto con la certeza jurídica, las autoridades anunciaron un plan de obra sin precedente para las colonias beneficiadas. Este proyecto integral incluye la llegada de agua potable y la pavimentación de la calle principal de la zona.

Se precisó que la obra de pavimentación será ejecutada por el gobierno estatal, mientras que el Ayuntamiento de La Paz se encargará de las nuevas infraestructuras deportivas y recreativas. La alcaldesa Quiroga señaló que esto es parte del compromiso de ser gobiernos que “trabajan para el pueblo y para servir al pueblo”.

Nuevos Espacios Deportivos y Familiares

La administración municipal enfocará sus esfuerzos en la construcción de infraestructura social. Esto incluye la edificación de un gimnasio de box en la colonia Vista Hermosa.

En Villas de Guadalupe se construirá un campo de fútbol y una pequeña alameda diseñada para el esparcimiento familiar. Estos espacios recreativos contarán con área de capacitaciones, juegos infantiles, zona para ejercicio, ciclovía, banqueta y árboles.