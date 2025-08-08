Llegan a un acuerdo prestadores y Ayuntamiento para regular servicios turísticos en el malecón de La Paz

Prestadores de servicios turísticos y el Ayuntamiento de La Paz alcanzaron un acuerdo para poner en marcha un punto único de venta en el malecón, con el objetivo de regular la oferta y prevenir fraudes.

El nuevo módulo estará ubicado en el callejón Cabezud y concentrará la venta de tours de avistamiento de tiburón ballena, paseos a la isla Espíritu Santo y a Balandra.

100 espacios para permisionarios con trayectoria

La convocatoria se abrirá el 18 de agosto y tendrá un mes de vigencia. Estará dirigida a 100 permisionarios que cuenten con todos los permisos vigentes y acrediten al menos cinco años ofreciendo servicios turísticos en el malecón.

De acuerdo con las autoridades, este requisito busca dar prioridad a operadores con experiencia y evitar que nuevos prestadores sin historial entren en el sistema sin cumplir los estándares de calidad y seguridad.

Buscan frenar fraudes a turistas

La directora municipal de Bienestar y Desarrollo Económico, Karla Jungitud Méndez, destacó que este acuerdo fortalece la confianza del visitante y reduce el riesgo de fraudes.

La policía municipal había detectado casos de personas que se hacían pasar por operadores turísticos, vendían recorridos y posteriormente desaparecían, dejando a los visitantes sin servicio al llegar al muelle fiscal.

Prestadores satisfechos con el acuerdo

Representantes del sector señalaron que esta regulación era una demanda histórica y celebraron que, tras meses de negociaciones con momentos de desacuerdo, finalmente se concretó.

Una vez que se conforme el padrón de prestadores autorizados, el Ayuntamiento definirá las reglas de operación para el punto único de venta, con la meta de ordenar y profesionalizar la actividad turística en el malecón de La Paz.

