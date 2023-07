Urgente establecer acuerdos legales para el ahorro de agua en hoteles de La Paz

Un tema común que caracteriza al municipio de La Paz, es la falta de agua. En ese sentido, se han propuesto iniciativas legales para el beneficio no solo para esta zona sino para todo el Estado. Tal es el caso de la propuesta de reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado presentada por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (FRECIUDAV).

Al respecto, Juan Ángel Trasviña Aguilar, Ingeniero Químico, Maestro en Ciencias, Presidente de Medio Ambiente y Sociedad A.C y Consejero del FRECIUDAV en Baja California Sur, detalla que tal iniciativa refiere a establecer obligaciones dirigidas a cadenas hoteleras y otros sectores con gran consumo de agua, en relación con el tratamiento de sus aguas residuales para además de reciclarlas, otorgarles otros usos en inodoros y/o áreas verdes.

Sin embargo, algunas empresas están en desacuerdo porque posiblemente implica mayor inversión y gasto para las mismas. Lo que puede ser un factor para que la propuesta de reforma legislativa, no avance.

El ingeniero Trasviña asegura que estas estrategias solamente se establecen, si se da el apoyo por parte de las instituciones gubernamentales, lo que aún no sucede. Cabe aclarar que esta iniciativa legal ya se había aprobado por unanimidad en el Congreso en el año 2019. Sin embargo, no fue revisada ni publicada en su momento. :

“Nosotros propusimos esa ley; se modificó, el Congreso la aprobó de manera unánime porque lo entendieron. Sin embargo, el gobernador de ese entonces […] se hizo tonto porque llegaron los hoteleros y los desarrolladores a decirle que les afectaba económicamente a ellos, y que por favor que no la publicara. Y si no la publicas, no es oficial, o sea, aunque el Congreso la haya aprobado, el no publicarla en el Diario Oficial no la convierte en una ley”. -Juan Ángel Trasviña. Consejero del FRECIUDAV