Cortisol y estrés crónico pueden estar relacionados con riesgos de enfermedades complejas

La comunidad médica internacional y la Secretaría de Salud han emitido una alerta sobre los peligros de la acumulación de cortisol y el estrés crónico en el organismo.

Conocida popularmente como la “hormona del estrés”, el cortisol en niveles controlados es vital para la supervivencia; sin embargo, cuando el estrés sostenido lo mantiene elevado de forma crónica, se convierte en un detonante de enfermedades complejas.

Este fenómeno, que afecta a millones de trabajadores y estudiantes, está relacionado directamente con el desgaste de órganos vitales y el colapso de la respuesta inmunológica.

El proceso ocurre cuando el cerebro detecta una amenaza constante, activando las glándulas suprarrenales para liberar cortisol de manera ininterrumpida.

Según estudios recientes de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, esta saturación química provoca una inflamación sistémica que deriva en hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad abdominal y trastornos de ansiedad severos. Los expertos señalan que el cuerpo humano no está diseñado para vivir en un estado de “alerta roja” permanente, lo que acelera el envejecimiento celular y el deterioro cognitivo.

Para resolver la duda sobre cómo identificar este exceso, los médicos del IMSS y el ISSSTE advierten que síntomas como el insomnio, la fatiga crónica, los problemas digestivos y la pérdida de memoria a corto plazo son señales claras de hipercortisolismo secundario.

La OMS ha calificado al estrés crónico como la epidemia sanitaria del siglo XXI, instando a los gobiernos a promover políticas de salud mental preventiva para reducir la carga de morbilidad en los sistemas públicos de salud.

Contexto epidemiológico y el impacto del estrés en México

Para dar mayor contexto, cifras de la PROFECO y la Secretaría de Salud indican que México es uno de los países con mayores índices de estrés laboral en el mundo, superando incluso a potencias como China y Estados Unidos.

Antecedentes de investigaciones en la Universidad de Guadalajara muestran que el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés, lo que aumenta la demanda de servicios en clínicas de primer nivel.

Las estadísticas sugieren que la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal está saturando las consultas por enfermedades psicosomáticas, las cuales podrían prevenirse con programas como Salud Casa por Casa.

La COFEPRIS y la COEPRIS también han vigilado de cerca el aumento en el consumo de fármacos ansiolíticos, advirtiendo que la automedicación no soluciona la raíz del problema: el exceso de cortisol.

Instituciones como la UABCS han resaltado que el contacto con la naturaleza y el ejercicio regular son los mejores “amortiguadores” naturales contra este químico.

Es imperativo que la población entienda que el estrés no es solo una sensación mental, sino un proceso biológico destructivo que requiere atención clínica multidisciplinaria para evitar desenlaces fatales.

Finalmente, es responsabilidad de todos fomentar entornos más saludables. La prevención no es un lujo, sino una necesidad básica para evitar el desarrollo de patologías crónicas que merman la calidad de vida.

