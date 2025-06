Acusa regidora exclusión institucional en Cabildo; pide reunión con el alcalde

Durante la X Sesión Ordinaria de Cabildo realizada el lunes 9 de junio, la segunda regidora del Ayuntamiento de Los Cabos, María Petra Juárez Maceda, solicitó públicamente entablar un diálogo con el presidente municipal, al denunciar actos de exclusión y represalias en su contra por parte del Gobierno Municipal.

Juárez Maceda recordó que desde mediados de mayo ha expuesto situaciones que considera represivas, como la falta de pago de la renta de su oficina —por la negativa de firmar el contrato de arrendamiento—, la remoción de su personal y asesores, así como la omisión en la difusión de sus actividades oficiales.

“Le pido un diálogo a usted porque yo creo que este tema ha ido más allá de lo que debería de llegar. Yo creo que cuando nosotros llegamos a este XV Ayuntamiento, llegamos en equipo para hacer equipo y para dar resultados en esta administración y yo creo, así como todas mis compañeras y compañeros regidores se dan cuenta que realmente a mí siempre me han excluido, no sé por qué, ahorita me doy cuenta que todos ustedes tuvieron una reunión, menos a mí, por lo que creo que es importante el diálogo para cada una y para cada uno”, expresó Juárez Maceda.