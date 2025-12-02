Acusan al PAN ante el INE por presunta propaganda irregular

El lunes 1 de diciembre de 2025, el diputado federal de Morena, Arturo Ávila, presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra el Partido Acción Nacional (PAN) y el supuesto organizador de la marcha de la denominada “Generación Z”, Edson Saúl Andrade Lemus, por presunta propaganda irregular.

Según la denuncia, Andrade Lemus —quien en medios se presentó como un joven apartidista— habría recibido un contrato por más de 2.1 millones de pesos por parte del PAN en la Ciudad de México, con los cuales se pagó a siete personas dedicadas a la difusión en redes sociales de mensajes favorables al partido. La dirigencia del PAN en la capital reconoció la existencia del contrato.

Para el morenista, los hechos configuran un esquema de “propaganda simulada”, triangulación de recursos, uso indebido de aportaciones y posibles aportaciones prohibidas, lo que contravendría las normas de fiscalización electoral.

Por ello, pidió al INE investigar a fondo al PAN, emprender auditorías, y evaluar sanciones que podrían derivar en multas e incluso la pérdida del registro del partido en caso de confirmarse irregularidades.

La queja se da en un contexto de tensión política creciente, donde las organizaciones buscan garantizar que los procesos de movilización ciudadana y discurso público no se utilicen como un mecanismo encubierto de propaganda o financiamiento partidista irregular. Con esta denuncia, la disputa legislativa se traslada al terreno de la fiscalización y la transparencia electoral —y pone al PAN bajo la lupa del INE.