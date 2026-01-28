Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación penal

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, presentó el pasado 22 de enero de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra su colega José Rafael Martínez Puón, a quien acusa de haber cometido plagio académico en un documento presentado como parte del trabajo institucional del sistema anticorrupción.

Pérez Morales explicó que el documento cuestionado, titulado “Estudio sobre las áreas y puestos de la administración pública federal con mayor riesgo de corrupción y propuestas para su prevención”, fue expuesto por Martínez Puón en abril de 2025 durante una sesión ordinaria del CPC y posteriormente publicado como si fuera un trabajo oficial del comité.

Según la querella, el texto presenta similitudes sustanciales con un diagnóstico académico elaborado previamente por otra autora, que en la denuncia figura con nombre protegido por anonimato por temor a represalias. La presidenta del CPC afirmó que las coincidencias abarcan “formas de expresión, redacción, estructura argumentativa, secuencia lógica y desarrollo conceptual” de manera casi idéntica, por lo que pidió que se lleve a cabo un peritaje en derechos de autor y se revisen posibles delitos de reproducción no autorizada y atribución indebida de autoría.

En la denuncia también se menciona que Martínez Puón ejerce dos cargos simultáneamente, como integrante del CPC y como director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental (ENAPROG), aunque este señalamiento es parte del contexto del conflicto interno.

En respuesta a la acusación, José Rafael Martínez Puón rechazó categóricamente los señalamientos de plagio y defendió que su estudio fue resultado de trabajo de campo y grupos de enfoque con la participación de 30 personas, no una investigación documental copiada. Además, aseguró haber sometido su texto a un software de detección de plagio que arrojó un resultado de 81 % de originalidad.

Martínez Puón también señaló que ya había sido investigado por órganos internos de control sobre la supuesta incompatibilidad de empleos, y que en ambos casos no se le encontró responsabilidad administrativa, con los expedientes cerrados y archivados.

El caso ha generado debate sobre la integridad académica y los procedimientos internos del Sistema Nacional Anticorrupción, organismo clave en la lucha contra la corrupción en México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México