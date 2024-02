Lanzan acusaciones contra la directora de la Escuela de Música; ISC atiende el caso

En la Escuela de Música del Estado de Baja California Sur, en el municipio de La Paz, 13 trabajadores sindicalizados señalaron a la directora, Carla Gabriela Acosta Villavicencio, de presuntas faltas administrativas, hostigamiento laboral, maltrato psicológico entre otras acusaciones, por lo que solicitan su remoción.

A esto se suman las acusaciones hechas por una exalumna, Katia Salgado, quien decidió retirarse de la institución debido a una serie de inconformidades con la actual directora. La exestudiante señaló que de agosto a diciembre de 2023 Acosta Villavicencio mantuvo una actitud hostil en su contra.

“Considero la verdad que como funcionaria pública no es apta para el puesto que ocupa actualmente debido a su falta de profesionalismo, maltrato psicológico y abuso de poder. Me gustaría mencionar también que hay múltiples quejas en su contra; lamentablemente, muchas de estas quejas son de trabajadores y docentes que no han tenido el valor de denunciar por miedo a perder su trabajo”.