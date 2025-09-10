Acusan al líder de La Luz Del Mundo y allegados por crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York

El líder de la iglesia de La Luz Del Mundo (LLDM) ha sido acusado por el Distrito Sur de Nueva York junto a otros miembros de la iglesia de utilizar su poder y recursos para abusar sexualmente de niños, niñas y mujeres coaccionando a las victimas a no decir nadar sobre el abuso.

El Departamento de Justicia de E.E.U.U señala que los acusados constituyeron una organización paralela a la de LLDM para ocultar una red de abuso sistemático a menores.

Las acusaciones en contra del lider de LLDM

Naasón Joaquín García, es un autoproclamado “apóstol” de Jesús y líder de la iglesia LLDM tras la muerte Samuel Joaquín García, padre de Naasón y anterior líder de LLDM.

Naasón ha sido acusado de:

Conspiración de crimen organizado

Conspiración de tráfico sexual

Trata sexual mediante el uso de fuerza, fraude y coacción

Índucción para viajar y participar en actividades sexuales ilegales

Conspiración para explotar sexualmente a menores

Conspiración de explotación infantil

A su vez, se acusaron a 5 personas allegadas a Naasón, siendo acusados de los mismos o parte de los crímenes cometidos por el líder de la iglesia, siendo estos:

Rosa Sosa

Azalea Rangel Meléndez

Eva García de Joaquín, madre de Naasón

Joram Núñez Joaquín, sobrino de Naasón

Salem García Peña

De los cuales 2 han sido capturados y el resto se encuentran en estado prófugos, el Departamento de Justicia afirmó que:

“Se cree que se encuentran en México. El Gobierno estadounidense solicitará su arresto y extradición para que enfrenten estos cargos en Estados Unidos”

Por su parte, el agente especial Harry T. Chavis Jr., de la División de Investigación Criminal en el Servicio de Impuestos de EU declaró que

“Esta empresa ilícita se ocultaba en las sombras de la iglesia La Luz del Mundo mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzado y las transacciones financieras ilegales”

Cargos pasados de Naasón

En febrero del 2020 se presentó una demanda federal en contra de la iglesia LLDM y Naasón, alegando que Naasón y su padre Samuel Joaquín García abusaron sexualmente de una niña del sur de California con regularidad desde que tenía doce años hasta que cumplió los dieciocho.

El 8 de junio del 2022, Naasón fue declarado a 16 años y 8 meses en prisión tras declararse culpable de 3 cargos de abuso sexual a menores. Estos cargos también le fueron acusados a Azalea Rangel Meléndez, quien se encuentra prófuga hasta la fecha.