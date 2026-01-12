Acusan propaganda oficial en Cancún y Playa del Carmen que contrasta con la realidad cotidiana

La percepción de una brecha creciente entre el discurso oficial y la realidad social ha detonado críticas abiertas de pobladores de Cancún y Playa del Carmen, quienes acusan a sus autoridades municipales y estatales de promover campañas propagandísticas que presentan una imagen idílica de ambas ciudades, ajena a los problemas que enfrentan diariamente.

Las inconformidades apuntan directamente a las presidentas municipales Ana Paty Peralta, en Benito Juárez, y Estefanía Mercado Asencio, en Playa del Carmen, así como a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a quienes señalan por impulsar estrategias de comunicación centradas en “buenas noticias”, logros oficiales y resultados que, aseguran, no se reflejan en la vida cotidiana de la población.

La crítica ciudadana se enfoca en el uso intensivo de medios de comunicación, redes sociales y publicidad gráfica colocada en avenidas y esquinas estratégicas, donde se difunden mensajes de progreso, bienestar y transformación, sin que exista, según los denunciantes, un reconocimiento claro de las carencias estructurales que persisten en ambas demarcaciones.

Habitantes de estas ciudades turísticas sostienen que el relato institucional omite problemáticas como la falta de oportunidades laborales fuera del sector servicios, deficiencias en infraestructura urbana, rezagos en servicios públicos y un clima de inseguridad que afecta tanto a colonias populares como a zonas de alta afluencia turística.

El señalamiento también tiene un componente político, ya que los críticos consideran que estas campañas tienen fines propagandísticos y electorales, al construir una narrativa de éxito continuo que fortalece la imagen de las autoridades en turno, sin abrir espacios para la autocrítica o el debate público sobre los pendientes de gobierno.

Cancún y Playa del Carmen, motores económicos de Quintana Roo y del turismo nacional, enfrentan presiones derivadas del crecimiento acelerado, corrupción de policías municipales, la desigualdad social y la demanda constante de servicios, factores que, según la población inconforme, rara vez aparecen en la comunicación oficial, centrada en indicadores positivos y anuncios de gestión.

Este contraste entre la imagen difundida y la experiencia ciudadana ha generado un ambiente de desconfianza hacia los mensajes institucionales, donde parte de la sociedad percibe que se construye una realidad paralela que invisibiliza las deficiencias, normaliza los problemas no resueltos y dificulta la exigencia de mejoras sustantivas.

La crítica social no rechaza la difusión de avances gubernamentales, sino la ausencia de un equilibrio informativo que reconozca los retos pendientes, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven claves para sostener la credibilidad de las autoridades locales y estatales.

