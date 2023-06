¡Impactantes testimonios! Mujeres valientes se atreven a denunciar a Till Lindemann, vocalista de Rammstein, por abuso sexual

El vocalista de Rammstein, Till Lindemann, quien se caracteriza por su actitud provocativa, ya había sido objeto de acusaciones por abuso sexual, y hace poco comenzaron a surgir nuevas denuncias similares.

Los actuales testimonios sugieren que el vocalista drogó y abusó a varias mujeres en Lituania; además, se rumora sobre la presunta participación de una “responsable de casting” que se dedica a enganchar, con falsos pretextos, a jóvenes atractivas para formar parte de las fiestas.

La primera en levantar la voz fue Shelby Lynn, una joven irlandesa quien compartió que fue invitada junto con otras chicas a una fiesta con los integrantes de la banda, en la que sirvieron mucho alcohol.

En su testimonio Shelby comenta que en algún punto de la fiesta se empezó a sentir mal y comenzó a tener alucinaciones, luego de que se negó a mantener relaciones sexuales con Lindemann y que este reaccionara de forma rabiosa.

Al día siguiente despertó en un estado de confusión y llena de moretones, sin poder recordar con exactitud lo ocurrido, fue así como se dio cuenta de que su bebida había sido adulterada.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16

A pesar de que las pruebas que se realizó Shelby después de la fiesta, los resultados indicaron que no había drogas en su sistema, pero ella seguía teniendo malestares.

Una vez que ella dió su testimonio, otras chicas compartieron en redes sus experiencias similares con Lindemann; por lo que al parecer no se trata de un evento aislado, sino que es una práctica recurrente en las fiestas de Rammstein.

Anteriormente la banda ya había estado en una controversia similar en el 2020, luego de que Lindemann publicara un poema que hacía apología de la violación.

Aún con todos los testimonios en contra del vocalista, Rammstein asegura que estos hechos no tuvieron lugar en su entorno, y que no hay investigaciones oficiales en curso.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.

We are not aware of any official investigations into this matter.

— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023