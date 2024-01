Acusan a titular de CEDH BCS de acoso laboral y mal uso del presupuesto; comisionada responde

La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, fue acusada de trato discriminatorio, acoso laboral, abuso de autoridad y posible mal uso del presupuesto de la dependencia. A través del oficio DOCTO/INT/ADMÓN/055/2024, Abraham Eliezer Manríquez Ramírez, quien se identificó como director de Administración del organismo, presentó dichas quejas ante el Órgano Interno de Control.

En el escrito, alega que existen omisiones en los procedimientos administrativos para el pago a distintos proveedores. Se trata de transacciones bancarias realizadas entre mayo y diciembre de 2023 que, en conjunto, ascienden a casi medio millón de pesos.

Declaró que desde mediados de diciembre sus labores han sido obstaculizadas y que la oficina de la Dirección de Administración y Finanzas está “tomada” por presidencia. En este contexto, dijo que no se hará responsable por la “pérdida, extracción o alteración de documentos que se resguardan dentro de esa oficina, así como la pérdida o eliminación de información de la cuenta pública que está resguardada dentro de los equipos de cómputo del personal que laboramos dentro de esa oficina”.

Responde la titular de la CEDH a acusaciones en su contra

En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México, Charlene Ramos Hernández negó las acusaciones en su contra. Asimismo, aseguró que desde el mes de noviembre Manríquez Ramírez fue destituido de su cargo por pérdida de confianza y abandono de sus obligaciones laborales.

“También hay otras situaciones, un tanto más delicadas, de denuncias que tiene ante el Órgano Interno de Control, por cuestiones de investigación en las que se encuentran inclusive temas de violencia de género. Entonces por todas estas razones se le destituyó”, manifestó.

La comisionada de Derechos Humanos indicó que las acusaciones en su contra son calumnias. Además, comentó que el ex colaborador no debería firmar como trabajador de la comisión ni utilizar su logo debido a que ya no existe un vínculo laboral.

“Por supuesto estamos tomando cartas en el asunto y tendrá las consecuencias correspondientes. Sin embargo, aquí el Órgano Interno de Control también es el que tiene la obligación de hacer las investigaciones correspondientes y hará los deslindes necesarios e impartirá las sanciones correspondientes”, declaró.

Por último, reiteró que el caso ya se encuentra en la instancia correspondiente, y señaló que las investigaciones deberán seguir su curso.

EU