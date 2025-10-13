El conocido conductor y comediante Adal Ramones fue visto recientemente disfrutando de unas relajadas vacaciones en Los Cabos, Baja California Sur. Fuentes locales y redes sociales coinciden en que el artista navegó por la costa en un elegante velero junto a su esposa, capturando la atención de quienes frecuentan la zona marítima. La presencia del también actor circuló en publicaciones que destacaban su discreción, pero también su gusto por destinos exclusivos.

Adal Ramones y su pareja abordaron un velero de lujo que ofrece recorridos por el litoral de Cabo San Lucas. El paseo incluyó vistas privilegiadas del mar, atardeceres y servicios exclusivos a bordo, lo que sugiere que el actor buscaba combinar descanso con un toque de sofisticación en su estancia. Algunas de esas publicaciones indican que él fue testigo de por qué nuestro tour en velero de lujo es reconocido en la región.

Durante la travesía, el matrimonio se acercó al famoso Arco de Cabo San Lucas. En agosto de 2024, se le había documentado en Los Cabos, acompañado de su esposa Karla de la Mora, disfrutando de la gastronomía del destino y la hospitalidad de la zona.