Adal Ramones conducirá La Granja VIP en TV Azteca

El regreso de Adal Ramones a la televisión mexicana fue confirmado con su papel como conductor de La Granja VIP, una de las apuestas más ambiciosas de TV Azteca. El reality show presentará a celebridades conviviendo en condiciones alejadas del glamour durante una diez semana de transmisión.

La elección de Adal Ramones como figura central no resulta casual, pues el conductor cuenta con una amplia trayectoria en la televisión nacional. A lo largo de los años ha encabezado programas como Otro Rollo, La Academia y Don’t, No lo Hagas, lo que lo posiciona como uno de los presentadores más reconocidos del país.

El formato de La Granja VIP reúne a diversas figuras públicas que deberán adaptarse a un entorno rural. Sin contacto con el exterior, los participantes enfrentarán labores como ordeñar vacas, plantar cultivos, limpiar establos, cargar leña y mantener cercas. La clave no estará en su popularidad, sino en la capacidad de resistencia física y emocional frente al encierro.

De acuerdo con la producción de TV Azteca, el programa tendrá un seguimiento continuo a través de cámaras que mostrarán la convivencia las 24 horas del día. El público decidirá semana a semana qué celebridades abandonan la competencia, lo que incrementa la tensión en cada jornada.

El anuncio de Adal Ramones como conductor culmina años de especulaciones en torno a su regreso a un formato estelar. Su estilo irreverente y la cercanía con la audiencia fueron considerados elementos clave para liderar este nuevo proyecto.

La producción, realizada en colaboración con Fremantle, refuerza el carácter internacional del formato. Con presencia en más de 50 países, el concepto de La Granja VIP busca destacar por su autenticidad y la exposición de momentos reales de vulnerabilidad.

Durante la diez semanas de duración, el reality show mostrará tanto el esfuerzo físico como los conflictos de convivencia. El trabajo diario, las alianzas, las rivalidades y la eliminación semanal serán el eje de la narrativa que se transmitirá por Azteca Uno y plataformas digitales.