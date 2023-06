Adam Sandler festeja 20 años de matrimonio

Tras dos décadas de matrimonio, Adam Sandler parece tan enamorado como el primer día, el actor celebró su 20° aniversario de boda compartiendo en sus redes un tierno mensaje dirigido a su esposa Jackie Titone.

“Tu ‘sí, quiero’ fue el mejor regalo de mi vida. Mi corazón ha sido tuyo desde el primer segundo que te vi y amo y aprecio tu alma devota más y más cada día. A nosotros. Los niños. Sigamos adelante mi amor. Mucho amor para darte. Siempre ”,

Por supuesto, los seguidores del actor de 56 años de edad, aplaudieron el gesto al que denominaron como tierno y romántico, así mismo le desearon que sean muchos años más los que esté al lado de su esposa

Historia de amor entre Adam Sandler y Jackie Titone

Jackie y Sandler se conocieron en 1999 durante el rodaje de la película “Un papá genial”; tras 4 años de relación contrajeron matrimonio en junio del 2003 en una ceremonia judía con poco más de 400 invitados como testigos.

Desde entonces han sido inseparables, Jackie ha estado junto al actor en cada faceta de su carrera, en varias ocasiones ha sido partícipe de los filmes de su esposo.

La familia está compuesta también por sus dos hijas: Sadie, de 17 años, y Sunny, de 14 y todos juntos lanzarán a final de este mismo años el ‘You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah’

