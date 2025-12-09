Adán Augusto acusa a Google de permisividad en videos fraudulentos con imagen de Sheinbaum

El conflicto entre el Senado mexicano y Google escaló después de que Adán Augusto López acusó a la compañía de permitir una campaña sistemática de fraudes digitales basada en inteligencia artificial que suplanta la identidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. El legislador sostuvo que no se trató de errores aislados, sino de una operación pagada y en marcha desde hace semanas, visible en una de las plataformas más grandes del mundo.

La denuncia tomó forma en una carta oficial enviada a Hugo Martínez McNaught, responsable de Relaciones Gubernamentales de Google México, donde el Senado expresó su “extrañamiento” ante la aparición de anuncios patrocinados en YouTube que mostraban rostros y voces manipuladas de Sheinbaum para promover supuestas inversiones en Pemex. Según el documento, la reiteración de estos contenidos demostraba una campaña estructurada con fines fraudulentos.

Leer más: Trump presiona a México con posible ofensiva militar: “Claro que lo haría”

El Senado subrayó que los anuncios no solo imitaban la imagen de la mandataria, sino que ofrecían ganancias económicas inexistentes bajo la narrativa de programas federales. Los mensajes prometían ingresos mensuales de hasta 100 mil pesos a través de la compra de acciones, lo que colocaba a la población en riesgo directo de caer en un engaño financiero disfrazado de oportunidad gubernamental.

La insistencia del legislador en señalar la etiqueta de “Patrocinado” como prueba de financiamiento abrió un flanco más delicado: la presunción de que Google obtuvo beneficios económicos al difundir estos anuncios. En la carta, López acusa directamente a la empresa de permitir la circulación de estos materiales a pesar de contar con mecanismos avanzados para detectar abusos en otros ámbitos.

Leer más: Trump reabre tensión con México: amenaza arancelaria por disputa histórica del agua

La discusión también tocó el terreno legal. El Senado advirtió que la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, combinada con promesas falsas de inversión, constituye un acto ilícito y no entra en el marco de la libertad de expresión. La exigencia fue clara: conocer qué medidas tomará Google para evitar que su plataforma se convierta en vehículo de fraudes masivos.

La controversia no surgió de la nada. En febrero de 2025, la propia Sheinbaum alertó públicamente sobre la proliferación de videos fabricados con IA donde se le atribuían declaraciones para atraer inversionistas a Pemex. La presidenta aseguró que estas piezas eran completamente falsas y señaló que durante sus giras varios ciudadanos le expresaron dudas por la verosimilitud del material difundido.

Leer más: Frente frío 19 desata lluvias intensas, “Norte” peligroso y heladas extremas en México

El caso de mayor alcance, según el equipo presidencial, simulaba un mensaje desde Palacio Nacional en el que se prometían ganancias diarias de hasta 7 mil pesos a través de inversiones inexistentes. Frente a ello, Sheinbaum llamó a la población a desconfiar de cualquier contenido que utilice su imagen para ofrecer beneficios económicos, señalando la gravedad de los fraudes digitales potenciados por tecnología de IA.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO