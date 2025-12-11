Adán Augusto y la compra millonaria de libros: “hace uno el esfuerzo”

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se encuentra en el centro de una polémica pública tras revelar que cubrirá con sus ahorros personales la compra de miles de ejemplares del libro Grandeza, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que distribuyó entre sus compañeros legisladores.

El senador aseguró que aún no ha saldado la factura con la editorial, aunque negoció un descuento significativo por cada unidad.

De acuerdo con el propio Adán Augusto, la compra masiva de los libros fue un gesto personal para regalar a los 67 integrantes de su bancada y otros senadores, con la intención de “difundir la obra”. El costo comercial de cada libro ronda los 448 pesos, pero el legislador dijo haber obtenido un precio especial que los dejó en “ciento y tantos pesos” por ejemplar. A pesar de ello, reconoció que todavía falta por pagar el total de los ejemplares.

La cantidad exacta de libros adquiridos ha sido motivo de debate. Mientras desde algunas oficinas del Senado se contabilizan hasta 17 mil 420 ejemplares, Adán Augusto ha sostenido que entregó alrededor de 100 por cada legislador, lo que reduciría la cifra total. Sin embargo, imágenes muestran cajas completas con más de 200 volúmenes cada una, lo que alimenta la discusión pública sobre la magnitud del gasto.

Ante cuestionamientos de la oposición, Adán Augusto defendió que la inversión provino de sus recursos privados “Bueno, pues hace uno el esfuerzo si no lo hubiera, pero sí, yo tengo la previsión de que con mis ahorros de este año se paguen”, dijo y comparó su regalo con otras prácticas de legisladores que obsequian vinos, corbatas o quesos.

A pesar de esto, grupos parlamentarios como Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional (PAN) han exigido mayor transparencia sobre el origen del dinero y pidieron esclarecer si efectivamente se usaron recursos públicos o privados para la compra.

Lee más: Senado elige a Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República

Adán Augusto insiste en que la acción fue un gesto personal y que “hace uno el esfuerzo”, aunque esta afirmación continúa generando cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el uso de recursos entre legisladores.