Adán Augusto López deja coordinación de Morena en el Senado; llega Ignacio Mier Velazco

Un giro estratégico en la Cámara Alta se llevó a cabo este domingo 1 de febrero: se anunció oficialmente la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.

El relevo oficial lo toma Ignacio Mier Velazco, quien asume el liderazgo de la bancada mayoritaria con el objetivo de mantener la unidad y consolidar las reformas de la Cuarta Transformación. Este movimiento ocurre en un contexto donde el partido busca fortalecer su estructura interna de cara a los próximos procesos electorales de 2027.

La decisión se formalizó tras una reunión interna donde las senadoras y senadores de Morena cerraron filas en torno al nuevo nombramiento. Adán Augusto, quien ha estado envuelto en diversas polémicas mediáticas y políticas durante su gestión, se separa del cargo parlamentario para enfocarse en nuevas tareas partidistas, perfilándose como un actor clave para la organización de la estructura de Morena a nivel nacional.

Por su parte, Ignacio Mier llega con la experiencia de haber coordinado la bancada en la Cámara de Diputados, prometiendo una gestión de puertas abiertas.

El nuevo coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, enfatizó que su prioridad será garantizar que la mayoría calificada se mantenga sólida para aprobar las iniciativas pendientes del ejecutivo federal.

Acompañado por figuras como Beatriz Mojica Morga, se reiteró que el grupo parlamentario seguirá trabajando por el bien de México, evitando fracturas internas. La transición se da de manera inmediata para no frenar el ritmo legislativo en el Senado de la República Mexicana.

Polémicas de Adán Augusto López

La escalada al poder de Adán Augusto López durante los gobiernos federales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo han estado marcadas por diversas polémicas, entre las que destacan las siguientes:

Vínculos con el crimen organizado a través de su exsecretario de Seguridad en Tabasco — El caso más grave y recurrente es su relación con Hernán Bermúdez Requena (conocido como “El Comandante H”), a quien nombró secretario de Seguridad Pública durante su gubernatura en Tabasco (2019-2024). Bermúdez fue detenido y acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora , un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , involucrado en delitos como extorsión, secuestro, huachicoleo y delincuencia organizada.

Irregularidades patrimoniales y omisiones en declaraciones — En 2025 surgieron múltiples reportes sobre discrepancias entre sus ingresos reportados al SAT y sus declaraciones patrimoniales ante el Senado. Se mencionaron omisiones de hasta 79 millones de pesos (o cifras mayores en otros señalamientos, como 30 millones desaparecidos o pagos multimillonarios no declarados).

Beneficios a empresas de amigos, familiares y allegados — Se le acusó de adjudicar contratos públicos millonarios (por cientos de millones de pesos) en Tabasco a empresas ligadas a amigos, clientes o su entorno (incluyendo notarías donde tuvo participación). Algunas de estas firmas fueron señaladas por posibles actos de lavado de dinero, evasión fiscal o desvío de recursos.

Acusaciones en Tabasco — Acumuló denuncias (hasta 37 en algunos reportes) por presunto quebranto al erario en Tabasco (más de 700 millones de pesos), tráfico de influencias, nepotismo y corrupción.

En el Senado, enfrentó críticas por manejo opaco de recursos (como una “megapartida” de más de 800 mdp cuestionada) y acciones como la distribución masiva de libros de AMLO. Su figura generó divisiones en Morena, con señalamientos de que era “intocable” pese a las investigaciones, y tensiones con el gobierno de Sheinbaum (incluyendo reportes de fracturas y presiones de AMLO para frenar indagatorias).

