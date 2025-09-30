Adán Augusto López “transparenta” pago de impuestos al SAT

El presidente de la Junta de Coordinación Política y del Senado de la República, Adán Augusto López, presentó un desglose completo de sus ingresos, deducciones y pago de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de transparentar su situación fiscal. En conferencia de prensa, el legislador exhibió documentación oficial y aclaró que sus declaraciones se han realizado de manera puntual y conforme a la ley.

El senador señaló que la información que algunos medios han difundido sobre su situación patrimonial ha sido manipulada. Explicó que cada declaración anual que ha presentado ante el SAT describe de manera detallada los ingresos, deducciones, pagos mensuales y diferencias anuales que se cubren de acuerdo con la normatividad fiscal vigente.

De acuerdo con su informe, en 2023 reportó ingresos anuales por 20 millones 556 mil 643 pesos por actividad empresarial y profesional. Las deducciones fueron de un millón 858 mil 216 pesos, lo que dejó una base gravable de 18 millones 698 mil 427 pesos. El pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue de cuatro millones 414 mil 636 pesos, además de una retención de dos millones 55 mil 664 pesos.

En el mismo ejercicio, por concepto de arrendamientos reportó ingresos por tres millones 103 mil 452 pesos, con deducciones de un millón 86 mil 208 pesos. La base del ISR fue de dos millones 17 mil 243 pesos y se pagaron 566 mil 832 pesos de impuestos. Por salario, obtuvo un millón 113 mil 957 pesos, con retención de ISR de 312 mil 616 pesos.

En el rubro de intereses, reportó ingresos por un millón 179 mil 30 pesos, con deducciones por 478 mil 705 pesos, y un impuesto pagado de 14 mil 777 pesos. Finalmente, por dividendos declaró ingresos por 290 mil 530 pesos y pagó 107 mil 496 pesos. En total, los pagos realizados por impuestos en 2023 ascendieron a más de siete millones 630 mil pesos, más el IVA mensual.

En cuanto a 2024, el legislador explicó que por actividad empresarial o profesional obtuvo ingresos anuales por 54 millones 17 mil 784 pesos. Restando las deducciones, la base gravable fue de 27 millones 656 mil 720 pesos. Por este concepto pagó ISR por seis millones 214 mil 383 pesos y retenciones por cuatro millones 464 mil 319 pesos, para un total de impuestos de 10 millones 678 mil 102 pesos.

Por arrendamientos, indicó que sus ingresos fueron de tres millones 493 mil 100 pesos y pagó 723 mil pesos de ISR. Por salario, sus ingresos fueron de 887 mil 495 pesos y pagó 262 mil 702 pesos de impuestos. En el rubro de intereses reportó tres millones 171 mil 124 pesos, con una base gravable de un millón 799 mil 92 pesos y un ISR pagado de 152 mil 760 pesos.

El senador detalló que en el ejercicio fiscal 2024, el pago total de impuestos fue de 11 millones 816 mil 165 pesos, más el IVA, para un gran total de 13 millones 667 mil 463 pesos. Precisó que todos los pagos fueron realizados de manera mensual y conforme al calendario fiscal.

Asimismo, Adán Augusto López aclaró que en 2025, hasta el momento, ha tenido ingresos por 24 millones 924 mil 206 pesos, con una base gravable de nueve millones 885 mil 617 pesos, y que ha pagado tres millones 448 mil 30 pesos en impuestos.

El legislador explicó que sus ingresos provienen de servicios profesionales como notario público, asesor legal y elaboración de fideicomisos, actividades que ha realizado durante más de tres décadas. Aseguró que empresas del sector privado, como operadoras hoteleras, lo han contratado para diseñar estrategias de administración de fideicomisos.

Finalmente, el senador de la República reafirmó que seguirá cumpliendo con sus obligaciones fiscales ante el SAT y continuará transparentando sus finanzas para evitar especulaciones sobre su patrimonio.