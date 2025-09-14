Adán Augusto López dice que pretende comparecer en caso Requena

El senador Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, reiteró su plena disposición para comparecer ante las autoridades por los presuntos nexos de su ex secretario de seguridad, Hernán N, alias El Abuelo o Requena, con el grupo criminal La Barredora en Tabasco.

Mediante un comunicado, el legislador afirmó que mantiene un compromiso firme con la justicia y que las investigaciones sobre Hernán N se llevan a cabo con total transparencia. Adán Augusto López destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación actúa sin encubrir a nadie y que los integrantes del movimiento no son cómplices de corrupción.

El senador morenista subrayó que fue él mismo quien solicitó que se investigara a fondo el caso, reiterando su disposición para comparecer cuando así se lo requieran las autoridades. Aseguró que la diferencia con administraciones pasadas es evidente en la aplicación imparcial de la justicia en Tabasco.

En su pronunciamiento, Adán Augusto López también cuestionó al coordinador del PAN, Ricardo Anaya, por la supuesta falta de transparencia en las investigaciones que lo involucran junto con su familia, recordando que en el pasado hubo omisiones ante incidentes graves, como los accidentes en los que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño y Ramón Martín Huerta.

El senador remarcó que mientras Anaya ahora exige transparencia, fue quien guardó silencio ante irregularidades que afectaron la gobernabilidad en Tabasco y otros estados.

Hernán N, conocido como El Abuelo o Requena, permanece bajo investigación por su presunta relación con grupos delictivos en la entidad, y Adán Augusto López enfatizó que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

Además, Adán Augusto López defendió que el gobierno de Morena en el Senado mantiene un enfoque de cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción, insistiendo en que la justicia se aplica de manera equitativa y sin distinción de rangos.

El legislador reiteró que cualquier acción legal necesaria se llevará a cabo conforme a derecho y que él se mantiene firme en su postura de apoyo a las investigaciones sobre Hernán N y sus posibles vínculos con actividades ilícitas en Tabasco.

Finalmente, Adán Augusto López aseguró que seguirá acompañando a la ciudadanía y supervisando que los procesos judiciales avancen sin interferencias políticas, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.