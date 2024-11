“Ya no tarda en morirse”: Frase de Adela Micha sobre Silvia Pinal que causó polémica (Video)

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, ícono de la Época de Oro del Cine mexicano, volvió a ser recordada la polémica en la que la periodista Adela Micha se vio envuelta en diciembre de 2021. Durante una emisión en vivo de su programa “Me lo dijo Adela”, Micha emitió un desafortunado comentario sobre la salud de la actriz, quien en ese momento había sido hospitalizada por complicaciones relacionadas con Covid-19.

Gran diferencia entre ” No se vaya a morir “.. y ” Yo creo ya no tarda en morirse ehh ” pic.twitter.com/Rv9HTXgXl1

“¿De Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh… ¿por qué no me graban? Tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir”, dijo la periodista, sin percatarse de que su micrófono seguía encendido.