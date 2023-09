¡Adele, hermana, ya eres mexicana! Así celebró la cantante el Grito en Las Vegas

La cantante británica, Adele, celebró el Grito de Independencia de México durante uno de sus conciertos en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, y enamoró a todos los mexicanos.

En una de sus presentaciones en la mencionada ciudad estadounidense, la intérprete de éxitos como “Someone like you”, y “Rolling in the deep” celebró, posiblemente, sin saberlo, una de las fiestas más importantes para el país.

Todo ocurrió gracias a un mexicano que se encontraba entre la audiencia, quien decidió darle un presente a la artista de 35 años, que con suerte, nunca olvidará.

Durante su concierto en el The Colosseum, del famoso Caesars Palace, Adele suele pasearse por todo el recinto para interactuar con su público, y fue entonces cuando el joven le entregó una bandera mexicana, y una diadema similar a las que usan las muñecas Lele.

Ella, inmediatamente, se pone la diadema, y hace lo mismo con la bandera, mientras sigue recorriendo el casino, y deleitando a los asistentes con su voz.

“Hoy ganó México, señores”, se lee en el video que publicó la cuenta de TikTok (@trevi_daydreamer) y que ya suma casi tres millones de visualizaciones en 16 horas de haber sido publicado.

¿Adele viene a México?

Durante las últimas semanas ha corrido el rumor en redes sociales sobre la sospecha de que Adele podría estar próxima a anunciar una serie de conciertos en México para el año 2024.

Aunque esto no ha sido verificado ni por la cantante o su equipo, la idea ha emocionado a cientos de fanáticos que esperan con ansias que visite suelo mexicano en los próximos meses.