Adidas México se disculpa por plagio de huaraches oaxaqueños

Adidas México ofreció una disculpa pública a la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, por el plagio del diseño de huaraches tradicionales de la región. Este acto, sin precedentes, ocurrió este 21 de agosto de 2025, durante una asamblea en el centro de este pueblo de la sierra norte oaxaqueña.

La empresa reconoció que su modelo de calzado “Oaxaca Slip On“, obra del diseñador estadounidense Willy Chavarría, tomó inspiración directa del huarache yalalteco, reconocido como patrimonio cultural de la Villa de Hidalgo Yalálag.

Karen González, directora legal y de cumplimiento de Adidas de México, leyó un comunicado oficial de la compañía. Ella expresó el entendimiento de la empresa sobre el malestar que esta situación causó a la comunidad y ofreció una disculpa pública.

Además, la acompañaron otros directivos de la marca, como Pablo Caballero, director de marcas; Alejandro Ibarra, coordinador del equipo extendido y de asuntos públicos; y Marco del Valle, coordinador de asuntos públicos

Diálogo abierto y resarcimiento de daños

Antes del evento público, directivos de Adidas sostuvieron una reunión privada con autoridades locales y representantes de la comunidad, incluido el presidente municipal Erick Ignacio Fabián.

El objetivo de este encuentro fue acordar el inicio de una mesa de diálogo para definir acciones que resarzan el daño a los bienes culturales de Yalálag.

Protección de las propiedades intelectuales indígenas

Funcionarios, secretarios del gobierno estatal y delegados del instituto Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se reunieron en una asamblea pública.

La comunidad de Yalálag manifestó su intención de buscar una indemnización y ha iniciado procesos para proteger sus diseños autóctonos. Este evento marca un precedente importante en la defensa de la propiedad intelectual de las comunidades indígenas en México.