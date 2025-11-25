¡Adiós a las filas! Instalan nuevo Kiosco para pagar predial y multas en La Paz.

Pago de predial y trámites municipales ahora es más rápido, fácil y seguro para los habitantes de La Paz, Baja California Sur. El H. XVIII Ayuntamiento de La Paz instaló un nuevo Kiosco Multiservicios, buscando ofrecer una herramienta digital adicional para diversos cobros. La disponibilidad de este módulo permite a los ciudadanos ahorrar tiempo al evitar largas filas en las oficinas tradicionales.

El tesorero municipal, Jassiel Enríquez Varela, dio a conocer la instalación de este nuevo punto de cobro digital.

Ubicación estratégica y servicios disponibles

Este nuevo módulo digital se localiza estratégicamente en Plaza Paseo La Paz, específicamente a un costado del cine Cinépolis. La iniciativa busca garantizar la proximidad al estar en un punto concurrido y la disponibilidad de horario para los contribuyentes.

Los ciudadanos pueden utilizar el kiosco para el pago de una amplia variedad de trámites en un solo lugar. Entre los servicios disponibles se encuentran el pago del predial, multas de tránsito, servicios catastrales, agua potable, espectáculos públicos, y licencias de construcción y de giro comercial.

Ventajas del sistema y descuentos vigentes

Uno de los principales beneficios que ofrece esta herramienta digital es el ahorro de tiempo y la facilidad para realizar pagos. Además, el kiosco garantiza la seguridad en el pago, pues acepta tarjetas de crédito o débito e imprime el comprobante oficial de la transacción al momento.

Enríquez Varela resaltó que el sistema también aplica los descuentos vigentes ofrecidos por la Tesorería municipal. Actualmente, los usuarios pueden acceder al 25% de descuento en el pago del impuesto predial durante el mes de noviembre, aplicando los mismos porcentajes que en las cajas recaudadoras tradicionales.

Este nuevo punto de cobro digital se suma a los kioscos que ya estaban disponibles para la ciudadanía en La Paz y Todos Santos. Dichos módulos mantienen sus operaciones en Palacio Municipal, oficinas de Tránsito, Plaza La Paz, CEDEM y en Todos Santos, dentro del Centro de Cultura.