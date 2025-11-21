Adiós a The Last Ronin: Paramount frena la película R de las Tortugas Ninja y prepara un reinicio

Tortugas Ninja tienen mucho que procesar luego de que Paramount Pictures anunciara una nueva película live-action que reiniciará la franquicia. Este movimiento estratégico busca revitalizar la saga tras el bajo desempeño en taquilla de su último intento en imagen real. Sin embargo, la decisión del estudio en Hollywood trajo una dolorosa noticia para los fans más acérrimos.

La compañía busca “liberar todo el potencial” de los jóvenes reptiles mutantes en el cine y la televisión. Por ello, se ha decidido priorizar una nueva entrega que se enfocará en un tono familiar, apto para todo público.

El nuevo rumbo familiar y el efecto “Sonic”

Paramount ha contratado a Neal H. Moritz para que produzca esta nueva cinta live-action. Moritz es un veterano de la industria, reconocido por su trabajo en exitosas franquicias como Fast and Furious y Sonic the Hedgehog. El estudio negocia con el productor para que “sonicfique” la saga.

Este nuevo proyecto será completamente independiente de la saga anterior de 2014-2016. Fuentes citadas por The Hollywood Reporter aseguran que se buscará un enfoque accesible para las familias con los hermanos Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo.

El alto precio del reinicio: The Last Ronin

La nueva aproximación familiar significa la cancelación de otro título que generaba expectativas altísimas. Se trata de la adaptación live-action de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Este filme, anunciado en 2024, estaba diseñado para ser una cinta de calificación R (solo para adultos) y presentaría un tono muy serio y violento.

El desarrollo de The Last Ronin, basado en el popular cómic de Kevin Eastman y Waltz, estaba a cargo del exejecutivo Walter Hamada, el guionista Tyler Burton Smith y el director Ilya Naishuller. Aunque el estudio no descarta la posibilidad de retomarlo en el futuro, Paramount decidió pausar su desarrollo de manera indefinida. En el corto plazo, el estudio prefiere centrarse en otros proyectos más alineados con su nueva visión.

Antecedentes y futuro de la saga

El último intento live-action de la franquicia fue Ninja Turtles: Fuera de las sombras en 2016, la cual decepcionó en taquilla al recaudar 245 millones de dólares frente a un presupuesto de 135 millones. Desde entonces, Paramount había impulsado el éxito de la marca con la animación.

Ninja Turtles: Caos mutante de 2023 se convirtió en un éxito moderado y ya tiene una secuela programada para estrenarse el 17 de septiembre de 2027. La compañía espera que este nuevo universo live-action, gestionado por Moritz, logre replicar la gran jugada que hizo con Sonic y vuelva a ilusionar a los fans. Adicionalmente, la serie Historias de las Tortugas Ninja también ha sido completamente cancelada por no encajar en los planes de los directivos.