Adiós al amor: Tim Burton y Mónica Bellucci ponen fin a su relación

Tim Burton y Monica Bellucci han puesto fin a su relación sentimental después de casi tres años de romance. La confirmación de la separación se conoció este viernes, 19 de septiembre de 2025, a través de reportes en medios internacionales que citan fuentes cercanas a la pareja.

La noticia, reportada inicialmente por medios europeos y confirmada por representantes de ambos artistas, marca el final de una de las parejas más icónicas del cine contemporáneo. Hasta el momento, se desconoce si existirá una declaración oficial conjunta, pero se ha destacado el carácter amistoso y mutuo de la decisión.

LEER MÁS: Fallece Brad Everett Young, actor que participó en Grey’s Anatomy tras trágico accidente

Una relación que capturó la atención mediática

El director estadounidense y la actriz italiana comenzaron su relación a finales de 2022, tras coincidir en varios eventos de la industria cinematográfica. Su aparición pública como pareja se produjo durante la Semana de la Moda de París, donde fueron fotografiados juntos, desatando el interés de la prensa internacional.

Desde entonces, su vínculo se mantuvo como un tema de interés constante, aunque ambos optaron por un perfil bajo y privado. La diferencia de edad Bellucci tiene 61 años y Burton 67 nunca fue un obstáculo para una relación que se mostró sólida y estable en sus inicios.

El comunicado y las razones de la ruptura

Según la información verificada por este medio, no hubo un comunicado oficial dirigido a la prensa. La confirmación llegó a través de voces allegadas que aseguraron que la decisión fue consensuada y pacífica.

Las razones específicas de la separación no se han hecho públicas. Fuentes citadas por agencias internacionales apuntan a que los compromisos profesionales y la distancia geográfica con Burton residiendo principalmente entre Londres y Estados Unidos y Bellucci entre París e Italia jugaron un papel fundamental en la decisión.

El impacto en la carrera de ambos artistas

Hasta la fecha, no se prevé que esta separación personal afecte sus trayectos profesionales de manera inmediata. Tim Burton se encuentra en etapas de posproducción de sus proyectos más recientes, mientras que Monica Bellucci continúa con su agenda de actuación en Europa.

LEER MÁS: Trump defiende suspensión de Jimmy Kimmel: “No era por censura, sino por falta de talento”

La pareja no emprendió proyectos cinematográficos en común durante su relación, por lo que no existen compromisos laborales pendientes que complican su proceso de separación. Se espera que ambos continúen con sus actividades con total normalidad.