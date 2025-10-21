¡Adiós al billete de 20 pesos! Banxico lanza nueva familia de papel moneda

El Banco de México (Banxico) anunció oficialmente la llegada de la nueva familia G de billetes, una actualización de la actual serie que promete más seguridad, accesibilidad y durabilidad. Esta medida marca un hito en la modernización del dinero en efectivo en el país.

La nueva familia comenzará a circular a partir de octubre de 2025, y entre las principales novedades destaca el retiro definitivo del billete de 20 pesos, que será sustituido por una moneda del mismo valor.

¿Qué cambia con la familia G?

Los nuevos billetes mantendrán denominaciones ya conocidas: 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos, pero con mejoras significativas:

Mejores medidas de seguridad para evitar falsificaciones.

Texturas y relieves para personas con discapacidad visual.

Diseño renovado que resalta elementos históricos y culturales.

Colores y tamaños similares a los actuales para facilitar la transición.

Aunque Banxico no ha revelado los diseños finales, se espera que las nuevas piezas incluyan iconografía relacionada con el centenario del banco central y otros eventos históricos relevantes.

¿Qué pasará con el billete de 20 pesos?

Banxico confirmó que ya inició el retiro del billete de 20 pesos, el cual dejará de imprimirse. A partir del 10 de octubre de 2025, los bancos están obligados a retirarlo de circulación y entregarlo al banco central, aunque seguirá siendo válido hasta nuevo aviso.

El motivo principal es su corta vida útil: al ser de baja denominación, se desgasta rápidamente. Por eso será reemplazado por una moneda, como ocurrió en su momento con los billetes de 10 y 5 pesos.

¿Cuándo verás los nuevos billetes en tus manos?

Aunque la emisión comenzará en octubre de 2025, el proceso será gradual. Los billetes de la familia actual seguirán circulando por un tiempo junto a los nuevos. Banxico hará públicos los diseños y fechas de lanzamiento específicos por denominación en los próximos meses.

La familia G no solo responde a necesidades técnicas, sino también a un contexto donde el efectivo sigue siendo vital para millones de mexicanos, especialmente en zonas rurales y sin acceso a servicios financieros digitales.

Con esta medida, Banxico busca reforzar la confianza en el papel moneda y mantenerse a la vanguardia en seguridad monetaria.