¡Adiós huracanes, hola tormentas de nieve!

Este 30 de noviembre de 2025 marca un cambio radical en el panorama meteorológico especialmente para México y Estados Unidos. Con el cierre oficial de la temporada de huracanes, un periodo que este año resultó relativamente tranquilo, las autoridades advierten que el frío ya afecta a buena parte de ambos países.

En México diferentes frentes fríos han obligado al cierre de actividades escolares en varios estados como Puebla, Querétaro o Tlaxcala y en EEUU una severa tormenta de nieve ya afecta a unas 40 entidades.

Por lo anterior, servicios meteorológicos de ambos países pronostican nevadas históricas, lo que podría afectar el transporte aéreo y terrestre.

A diferencia de los meses anteriores, caracterizados por alertas de huracanes y vigilancia costera, ahora es el clima invernal el que domina el escenario. En EEUU el fenómeno actual ha dejado acumulaciones de hasta 45 centímetros de nieve en áreas metropolitanas como las de Chicago y Milwaukee, lo que, con vientos fríos y visibilidad reducida, genera condiciones peligrosas para la circulación, así como retrasos o cancelaciones masivas de vuelos.

El abrupto descenso de temperaturas y la presencia de nieve convierten al frío en protagonista absoluto, desplazando los riesgos que representaban los fenómenos tropicales. Las autoridades han emitido alertas para gran parte del medio oeste y los Grandes Lagos, zonas donde la tormenta de nieve ha paralizado carreteras, afectado vuelos y obligado a millones de personas a quedarse en casa.

Mientras que en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a reforzar las medidas de autocuidado ante el avance del frente frío número 17, que ha ingresado por el norte del país y generará un marcado descenso de temperatura, lluvias, vientos intensos y condiciones de oleaje elevado en distintas regiones durante las próximas 72 horas.