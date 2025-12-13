ADO invierte en 303 autobuses Platino y Gran lujo para ser líder en el sureste

ADO inició una nueva etapa de expansión en el sureste del país con la incorporación de 303 autobuses de servicios Platino y Gran Lujo, una inversión superior a los dos mil millones de pesos que redefine su operación regional y refuerza su presencia en los corredores de mayor dinamismo turístico y económico.

La presentación de la nueva flota en Mérida marcó el arranque formal de esta estrategia, enfocada en ampliar y modernizar la conectividad entre ciudades clave como Cancún, Playa del Carmen, Mérida, Villahermosa y la Ciudad de México, rutas que concentran una alta demanda tanto de viajeros nacionales como internacionales.

El despliegue de las unidades avanza de manera acelerada, con más del 85 por ciento de los nuevos autobuses ya en circulación dentro de la península de Yucatán, en un contexto de creciente movilidad interestatal y fuerte actividad turística que presiona la capacidad del transporte terrestre en el sureste.

La renovación contempla 83 unidades del servicio Platino y 220 de Gran Lujo, una combinación diseñada para atender a pasajeros que privilegian comodidad, conectividad y servicios diferenciados en trayectos largos, un segmento que ha ganado peso con la consolidación del turismo de alto poder adquisitivo y los viajes de negocios.

Desde la perspectiva operativa, esta inversión fortalece la respuesta de ADO en rutas estratégicas donde confluyen destinos turísticos consolidados y polos de desarrollo regional, lo que permite absorber picos de demanda y elevar el estándar del servicio en momentos clave del año.

La empresa sostiene que la modernización de su flota no solo responde a una lógica comercial, sino a una visión de conectividad regional que busca facilitar el traslado entre ciudades con creciente intercambio económico, laboral y turístico, en una región que sigue atrayendo inversiones y visitantes.

El cierre del despliegue está programado para el 3 de diciembre, una fecha que coincide con el arranque de la temporada alta de invierno, cuando el flujo de pasajeros se incrementa de manera significativa en Quintana Roo y Yucatán, especialmente hacia destinos como Cancún, Tulum y la Riviera Maya.

Este movimiento ocurre en paralelo a los preparativos del sector transportista local para atender la próxima temporada invernal, considerada una de las más intensas del año, lo que anticipa un escenario de alta competencia y mayor exigencia en la calidad del servicio ofrecido a los visitantes.

