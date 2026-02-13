“Puede perder la vida”: adolescente es herido con navaja por compañero tras riña en secundaria de Tláhuac

Un adolescente de 14 años, identificado como Jeremy, se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado tras ser herido con una navaja por un compañero de clase.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 12 a las afueras de la Secundaria Diurna No. 126 “Gabriel Ramos Millán”, ubicada en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.

La agresión se derivó de una riña que escaló rápidamente cuando el atacante, otro menor de edad, sacó un arma blanca y la clavó en repetidas ocasiones contra la víctima ante la mirada de otros estudiantes.

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios y coordinar el traslado de emergencia.

Jeremy fue ingresado al hospital con un diagnóstico de dos perforaciones pulmonares, una de ellas de gravedad extrema que compromete su vida.

Mientras tanto, el agresor fue detenido por los oficiales y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica dada su condición de menor de edad.

Familiares exigen justicia y cambio de tipificación del delito

Familiares y padres de familia de la institución se manifestaron este viernes para exigir que el caso no sea tratado como una simple riña, sino como un intento de homicidio.

“Mi hijo puede perder la vida, tiene los pulmones perforados y el agresor no puede quedar libre solo por ser menor”, declaró el padre de la víctima.

La comunidad escolar ha expresado su consternación, señalando que ya se habían reportado conductas violentas previas sin que las autoridades escolares tomaran cartas en el asunto de manera efectiva.

La gravedad de las lesiones ha mantenido a Leonardo en el área de cuidados intensivos.

Según los reportes médicos más recientes, el joven requiere de intervenciones constantes para estabilizar su respiración debido al daño causado por la navaja.

La SSC mantiene bajo resguardo al implicado, mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) integra la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y atender las demandas de los familiares, quienes temen que el agresor sea liberado pronto debido a las leyes de justicia para adolescentes.

