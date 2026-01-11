Adolescente de 13 años localizada tras cierre de autopista en Puebla
Una adolescente de 13 años, identificada como Andrea “N”, fue localizada con vida este domingo por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, luego de que familiares, amigos y vecinos bloquearan la autopista México-Puebla para exigir resultados en su búsqueda, informó la autoridad ministerial.
La menor, reportada como desaparecida desde el jueves 8 de enero en la localidad de Sanctorum, municipio de Cuautlancingo, regresó a su domicilio durante la madrugada por decisión propia y se encuentra reunida con su familia, detalló la Fiscalía tras la activación del Protocolo Alba y las acciones coordinadas de búsqueda entre autoridades estatales, municipales y federales.
El cierre de la autopista México-Puebla, a la altura del Parque Industrial FINSA y la planta armadora Volkswagen, se extendió por varias horas la noche del sábado 10 de enero. Los manifestantes exigieron atención inmediata de las autoridades en la búsqueda de la adolescente y la implementación de medidas eficaces para su localización.
Durante las labores, la Fiscalía recopiló información telefónica, realizó análisis de videovigilancia, entrevistas con familiares y posibles testigos, y recorridos de búsqueda con apoyo de la Policía Estatal, municipal y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, entre otras instancias.
Familiares habían compartido la ficha de búsqueda en redes sociales y medios de comunicación, lo que amplió la difusión del caso de la adolescente en Puebla y generó presión social sobre las autoridades para agilizar las investigaciones y la localización de Andrea “N”.
Aunque la menor regresó a su hogar y se informó que está fuera de peligro, las autoridades continúan las indagatorias para aclarar las circunstancias de su ausencia, determinar si otras personas estuvieron involucradas y garantizar que no existan riesgos adicionales para la adolescente y su entorno familiar.
