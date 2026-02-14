Adolescente habría matado a su padre y hermano en Edomex

Un adolescente de 15 años de edad fue puesto bajo resguardo de las autoridades tras entregarse voluntariamente y confesar haber disparado contra su padre y su hermano durante la madrugada de este viernes. Los trágicos hechos ocurrieron al interior de una vivienda en la delegación de Cacalomacán, en Toluca, Estado de México (Edomex), donde se reportaron detonaciones de arma de fuego que alertaron a los vecinos de la zona.

Al arribar al domicilio, las corporaciones de seguridad confirmaron el hallazgo de dos hombres sin vida, de 50 y 29 años, quienes presentaban heridas de bala. Tras el incidente, el adolescente acudió ante las instancias legales para reconocer su participación en el ataque, lo que derivó en su inmediata detención y traslado ante el Ministerio Público especializado en justicia para menores.

La zona fue acordonada por elementos policiales para permitir las labores de los cuerpos de emergencia, quienes solo pudieron ratificar el fallecimiento de las víctimas. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encargó del levantamiento de los cuerpos y de recabar los indicios necesarios para integrar el expediente correspondiente.

Debido a la gravedad de los hechos, se inició formalmente una carpeta de investigación para determinar las causas que originaron la agresión armada. El menor se encuentra bajo custodia bajo los protocolos de la ley de justicia para adolescentes, mientras que los peritos analizan la escena del crimen para esclarecer la mecánica de los disparos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha revelado el móvil del doble homicidio ni si existían reportes previos de violencia al interior del núcleo familiar. Se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica del menor, toda vez que las autoridades estatales continúan las investigaciones para dar cierre al caso.

Este suceso ha conmocionado a la comunidad de Cacalomacán, en Toluca, debido a la cercanía del parentesco entre los involucrados. Por su parte, el Ministerio Público mantiene bajo reserva ciertos datos para no entorpecer el proceso, mientras los peritajes de balística aportan más claridad sobre cómo perdieron la vida los dos hombres sin vida, de 50 y 29 años.

