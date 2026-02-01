Adolescentes escapan del Centro de Asistencia Social Casa Cuna–Casa Hogar

Seis adolescentes bajo resguardo del Centro de Asistencia Social Casa Cuna–Casa Hogar escapan la noche del viernes, hecho que activó protocolos de emergencia por parte del DIF, sin que se reportaran situaciones de gravedad que pudieran vulnerar su integridad.

El egreso no autorizado ocurrió durante el cambio de turno asistencial, momento en el que el personal detectó la ausencia de las adolescentes y notificó de inmediato a las autoridades correspondientes.

Derivado de la intervención inicial, tres menores fueron localizadas de forma inmediata y trasladadas al Hospital General Juan María de Salvatierra, donde recibieron atención médica por lesiones menores en extremidades inferiores.

Respecto a las otras tres adolescentes, se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de personas, lo que permitió su localización aproximadamente una hora después.

Una vez ubicadas, las seis menores fueron reintegradas al Centro de Asistencia Social Casa Cuna–Casa Hogar, donde continúan bajo observación médica y acompañamiento integral.

El DIF reiteró que mantendrá reserva de información adicional para no vulnerar su integridad, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

