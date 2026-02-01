Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 31 de Enero, 2026
HomeBCSAdolescentes escapan del Centro de Asistencia Social Casa Cuna–Casa Hogar
BCS

Adolescentes escapan del Centro de Asistencia Social Casa Cuna–Casa Hogar

Las adolescentes fueron localizadas tras activar protocolos del DIF la noche del mismo viernes que escaparon
31 enero, 2026
0
5
Adolescentes escapan, Centro Asistencia Social Casa Cuna

Seis adolescentes bajo resguardo del Centro de Asistencia Social Casa Cuna–Casa Hogar escapan la noche del viernes, hecho que activó protocolos de emergencia por parte del DIF, sin que se reportaran situaciones de gravedad que pudieran vulnerar su integridad.

El egreso no autorizado ocurrió durante el cambio de turno asistencial, momento en el que el personal detectó la ausencia de las adolescentes y notificó de inmediato a las autoridades correspondientes.

Derivado de la intervención inicial, tres menores fueron localizadas de forma inmediata y trasladadas al Hospital General Juan María de Salvatierra, donde recibieron atención médica por lesiones menores en extremidades inferiores.

Respecto a las otras tres adolescentes, se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de personas, lo que permitió su localización aproximadamente una hora después.

Una vez ubicadas, las seis menores fueron reintegradas al Centro de Asistencia Social Casa Cuna–Casa Hogar, donde continúan bajo observación médica y acompañamiento integral.

El DIF reiteró que mantendrá reserva de información adicional para no vulnerar su integridad, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAdolescentesDIF EstatalGobierno de BCS
Articulo anterior

CROC impulsa jornada comunitaria en Santiago