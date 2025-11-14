Proceso de adopción en Los Cabos requiere paciencia y coordinación entre instancias: DIF Municipal

El proceso de adopción en Los Cabos es uno de los procedimientos más complejos dentro del Sistema DIF, debido a las múltiples evaluaciones y validaciones que se deben realizar antes de determinar la idoneidad de una familia para recibir a un menor. Así lo explicó Sol Delgado Moreno, presidenta honoraria del DIF Municipal Los Cabos, quien señaló que ninguna decisión se toma de manera aislada, sino en coordinación estrecha con el gobierno estatal.

Según Delgado Moreno, la adopción en Los Cabos implica estudios psicológicos, sociales y económicos que permiten evaluar si una pareja o persona solicitante cuenta con las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad de un menor de edad.

“Es un proceso largo y complejo. De manera autónoma el municipio no toma la decisión a solas; esto se hace junto con el estado, y se llega a una conclusión con base en los resultados psicológicos y económicos de las parejas para realizar un proceso de adopción. Se requiere mucha paciencia, ya que pasa por muchas instituciones para dar el visto bueno; recordemos que no es un tema sencillo.”

LEE MÁS:Entregan pavimentación integral en colonia FOVISSSTE Las Veredas

La funcionaria destacó que, aunque la adopción formal requiere un camino más largo, existen procedimientos que permiten la integración temporal o definitiva de menores con familiares cuando se determina que los padres biológicos no son aptos para su cuidado.

Delgado Moreno enfatizó que cada caso de adopción en Los Cabos se analiza cuidadosamente, priorizando siempre el interés superior de los niños y adolescentes, y asegurando que la protección integral de la infancia se lleve a cabo mediante procesos responsables y bien estructurados.