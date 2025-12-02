Adrenalina Pura+ confirma su cartelera de diciembre: crímenes reales, fiesta y un rescate épico

Adrenalina Pura+ se prepara para un diciembre lleno de acción, suspenso y drama, confirmando que la realidad puede ser tan emocionante y frenética como las producciones de ficción. El servicio de streaming ha anunciado lanzamientos exclusivos que incluyen series documentales, reality shows y un thriller político. La plataforma, operada por SOFA DGTL en alianza con California Filmes, busca conectar historias premium con sus audiencias.

Crímenes reales de alto perfil llegan a la plataforma

A partir del 4 de diciembre llega CSI Miami: Casos Reales con los primeros cinco capítulos de su temporada 1. Esta serie documental muestra y analiza crímenes reales de alto perfil a nivel mundial. La trama se enfoca en casos resueltos por investigadores forenses en Florida, Estados Unidos.

La producción revela métodos científicos innovadores para desentrañar misterios y hacer justicia. Luego del estreno inicial, Adrenalina Pura+ emitirá un nuevo episodio semanalmente a partir del 11 de diciembre. La transmisión de la primera temporada concluirá con el décimo capítulo el 22 de enero de 2026.

El fenómeno Rio Shore y un drama bélico

Para los seguidores de los fenómenos televisivos tipo Jersey Shore y Acapulco Shore, el 11 de diciembre se estrena completa la primera temporada de Rio Shore. En este reality show, diez jóvenes fiesteros de diferentes regiones de Río de Janeiro viajan para disfrutar de unas vacaciones llenas de fiesta y caos.

La fiesta continúa con el estreno completo de la segunda temporada de Rio Shore el 25 de diciembre, justo para el periodo de fin de año. Ese mismo día, la plataforma también destaca el estreno de Operación 49, un drama bélico y thriller político proveniente de Turquía. Esta producción narra una misión de alto riesgo donde un equipo de inteligencia debe rescatar a 49 rehenes. Los rehenes fueron tomados por ISIS en el Consulado turco en Mosul, por lo que el equipo lo arriesga todo para lograr el rescate.

Catálogo de Adrenalina Pura+ y datos de suscripción

Otros estrenos de diciembre incluyen varias películas, iniciando el 4 de diciembre con El empleado nocturno. El 11 de diciembre se estrenan La fuerza de la naturaleza y 2:22. Posteriormente, Pacto con el diablo y Cloud Atlas se estrenarán el 18 de diciembre. Finalmente, el 25 de diciembre estará disponible Sospecha mortal.

Adrenalina Pura+ se especializa en películas y series de acción, terror y suspenso. El servicio de streaming por suscripción cuenta con más de 400 títulos y lanzamientos exclusivos mensuales, con un costo de $69 pesos mensuales. Está disponible en plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV+.