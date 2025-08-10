Adrián Di Monte sería el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3 en medio de tensiones y polémicas

La tensión sigue creciendo dentro de La Casa de los Famosos México 3, y todo apunta a que Adrián Di Monte se convertiría en el segundo eliminado del reality show, según las filtraciones que ya circulan en redes sociales. La gala de eliminación se llevará a cabo este domingo 10 de agosto, y promete ser una de las más polémicas hasta ahora.

En la más reciente gala de nominación, los habitantes nominados fueron: Adrián Di Monte, Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde y Dalilah Polanco, está última ganó la prueba de salvación, permitiendo salir de la placa de nominación.. Con tres de los cuatro nominados perteneciendo al Cuarto Noche, queda en evidencia que las estrategias dentro de ese equipo no están funcionando como se esperaba.

Enfrentamientos y tensiones marcan la semana en La Casa de los Famosos 3

Además de las nominaciones, los conflictos personales han comenzado a escalar. Uno de los momentos más tensos de la semana lo protagonizaron Ninel Conde y Alexis Ayala, luego de que el actor alzara la voz contra Elaine Haro durante una de las pruebas de presupuesto. Ninel no dudó en enfrentarlo, criticando su actitud, lo que generó un fuerte cruce verbal que dividió opiniones dentro y fuera de la casa.

Por otro lado, también se vivió un momento incómodo entre Facundo y Aldo de Nigris, ya que en la pasada fiesta del viernes, Aldo de Nigris estaba bailando sobre un tapete mientras los demás lo animaban con “Levantando las manos” de fondo. En ese momento, Facundo se colocó detrás de él, se hincó y de un jalón movió el tapete, provocando que Aldo cayera al suelo. El influencer soltó una risa nerviosa, hizo una seña obscena hacia Facundo y luego abandonó la fiesta. Esto provocó una ola de críticas por parte de los seguidores quienes han manifestado su desaprobación hacia Facundo.

Adrián Di Monte no logra salvarse por segunda vez

Esta sería la segunda nominación consecutiva para Adrián Di Monte, quien nuevamente no logró ganar la prueba de salvación.

De confirmarse su salida, Adrián se uniría a Olivia Collins, primera habitante expulsada del programa.

¿Cómo votar por tu favorito?

Los seguidores del reality pueden evitar la salida de su famoso favorito ingresando al sitio oficial de La Casa de los Famosos México 3 durante las galas y emisiones en vivo, donde podrán emitir sus votos.

Además, el público puede seguir el contenido exclusivo del programa las 24 horas del día a través de la plataforma ViX Premium, donde se transmite todo lo que ocurre al interior de la casa.

