Adrián Marcelo podría entrar a La Granja VIP, así lo señalan sus seguidores en redes sociales

Sábado 1 de Noviembre, 2025
El influencer Adrián Marcelo volvió a colocarse en el centro de la polémica al afirmar públicamente que le “encanta que metan enfermos mentales a los realities”.
1 noviembre, 2025
El influencer Adrián Marcelo volvió a colocarse en el centro de la polémica al afirmar públicamente que le “encanta que metan enfermos mentales a los realities”, en referencia al reality de TV Azteca, La Granja VIP.

Sus palabras, encendieron redes sociales y reavivaron cuestionamientos sobre los límites del contenido de entretenimiento televisivo en México. Los rumores señalan que Adrián Marcelo podría entrar a la Granja VIP.

Adrián Marcelo, ex participante de La Casa de los Famosos en su segunda temporada, quien debido a su estilo irreverente causó polémica, criticó el formato del programa, sosteniendo que la producción busca participantes con “historial” para generar momentos explosivos: “Ahí sí metieron verdaderos agresores… ¿Quién tiene denuncia… tráetelos”. En el mismo discurso, no dudó en aludir a una de las participantes, la actriz Manola Díez, como “enferma mental”, lo que desató una ola de críticas por estigmatización hacia personas que padecen o hablan sobre salud mental.

La Granja VIP, estrenada el 12 de octubre de 2025, reúne 16 celebridades en un encierro rural impulsado por el drama, el perfil polémico y la confrontación constante.

